Filippo Caccamo al Donizetti con Fuori di tela

Mercoledì 22 aprile alle 20.30, il teatro Donizetti di Bergamo ospita Filippo Caccamo con lo spettacolo “Fuori di tela”. L’attore presenta un progetto originale, inedito e caratterizzato da un tono comico. La rappresentazione si svolge sul palco del teatro, coinvolgendo il pubblico presente. La performance si inserisce nel programma artistico della stagione teatrale locale.

Mercoledì 22 aprile alle 20.30 sul palco del teatro Donizetti di Bergamo è la volta di Filippo Caccamo con lo spettacolo “Fuori di tela” Filippo Caccamo torna in scena con un progetto originale, inedito e soprattutto irresistibilmente comico. Con la sua inconfondibile ironia Filippo costruisce un vero e proprio universo scenico dove, partendo dall’arte, si riflette senza accorgersene, e si viene trascinati da un ritmo serrato fatto di gag fulminanti, dialoghi esilaranti, situazioni surreali, musiche originali, personaggi e scenografie sorprendenti. Uno spettacolo comico che alterna momenti di comicità pura a squarci più intimi, senza mai perdere la leggerezza e la sincerità che da sempre contraddistinguono l’artista.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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