Filiera aerospaziale accordo strategico tra i distretti del Nord-Ovest

Le tre regioni del Nord-Ovest hanno siglato un accordo strategico per rafforzare la filiera aerospaziale. La collaborazione tra i rispettivi distretti economici mira a promuovere iniziative congiunte e condividere risorse nel settore. L’intesa coinvolge enti locali e imprese che operano nel settore aerospaziale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo industriale e tecnologico. La firma rappresenta un nuovo passo nel percorso di cooperazione tra le regioni del Nord-Ovest in ambito economico e produttivo.

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Nuovo passo nel percorso di collaborazione della Cabina economica del Nord-Ovest tra Regione Piemonte, Regione Liguria e Regione Lombardia. A Torino, nella cornice del Castello del Valentino e del Salone d’Onore del Politecnico, il Distretto Aerospaziale Piemonte (Dap), il Lombardia Aerospace Cluster (Lac) e il distretto ligure Siit (Sistemi intelligenti integrati) hanno firmato un protocollo d’intesa per rafforzare lo sviluppo dell’ecosistema Aerospazio e Difesa (A&D) a livello nazionale e internazionale. L’accordo è stato sottoscritto dai presidenti Maurizio De Mitri (Dap), Paolo Cerabolini (Lac) e Remo Giuseppe Pertica (Siit). L’obiettivo è consolidare la collaborazione tra i tre territori, che rappresentano oltre il 60% del fatturato nazionale del comparto aerospaziale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I distretti del design eccellenza del Made in Italy con le Pmi a “filiera corta”A differenza di altri Paesi europei, dove la produzione si concentra in grandi e isolati centri industriali, il sistema italiano si sviluppa come una... Space economy: il ruolo della filiera aerospaziale orobicaLa space economy in Lombardia vale miliardi di euro e coinvolge oltre 200 imprese. Aerospazio: accordo strategico tra i Distretti di Liguria, Piemonte e LombardiaTra il Distretto Aerospaziale Piemonte (Dap), il Lombardia Aerospace Cluster (Lac) e il Distretto ligure Siit (Sistemi Intelligenti Integrati) ... liguria.bizjournal.it Aerospazio, nasce l’asse del Nord-Ovest: Piemonte, Lombardia e Liguria firmano il patto strategicoI tre distretti dell’aerospazio uniscono forze e investimenti: insieme rappresentano oltre il 60% del fatturato italiano del settore ... giornalelavoce.it