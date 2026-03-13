Space economy | il ruolo della filiera aerospaziale orobica

La space economy in Lombardia rappresenta un settore da miliardi di euro, con più di 200 aziende attive nella filiera aerospaziale. A Bergamo, numerose imprese operano nel settore, contribuendo alla crescita dell’industria spaziale regionale. La presenza di aziende specializzate in tecnologie satellitari e sistemi di comunicazione evidenzia l’importanza di questa filiera per l’economia locale.

La space economy in Lombardia vale miliardi di euro e coinvolge oltre 200 imprese. Anche Bergamo ha un ruolo chiave nella filiera aerospaziale, dalla componentistica ai progetti per l’esplorazione spaziale Lo spazio si appresta a diventare molto trafficato negli anni a venire. L’ultimo report annuale dell’Agenzia spaziale europea (Esa) mostra una prima panoramica dello stato della space economy. In particolare l’analisi riferisce due aspetti che dimostrano la vivacità di un settore in rapida espansione. Tutto questo fermento ha però ripercussioni sul piano ambientale, e infatti un mercato in forte espansione è anche quello legato al recupero dei detriti spaziali e alla manutenzione dei satelliti in orbita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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