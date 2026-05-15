Fiesso Umbertiano il tornado divelte un tetto | panico nel Polesine

Un tornado ha colpito il territorio di Fiesso Umbertiano, causando il distacco di un tetto in via Traversagno e creando momenti di paura tra i residenti. Il vento ha danneggiato alcune infrastrutture elettriche nel borgo, interruppe l’erogazione di corrente in alcune zone e lasciò senza energia diverse abitazioni e attività commerciali. Le autorità stanno raccogliendo informazioni per capire come il temporale abbia interessato specificamente quella strada e quali siano state le conseguenze precise sui servizi pubblici.

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? Domande chiave Come ha fatto il vento a colpire solo via Traversagno?. Quali danni hanno subito le infrastrutture elettriche del borgo?. Chi coordinerà la stima dei danni strutturali nel Polesine?. Perché la velocità del fenomeno ha impedito ogni precauzione?.? In Breve Evento avvenuto il 14 maggio 2026 nel borgo di via Traversagno.. Vigili del Fuoco operano per mettere in sicurezza l'abitazione colpita.. Presidente del Veneto Alberto Stefani monitora l'entità dei danni territoriali.. Tecnici valutano stabilità pali elettrici e vegetazione sradicata dal vento.. Un violento tornado ha colpito Fiesso Umbertiano nel primo pomeriggio di ieri, 14 maggio 2026, scatenando una serie di danni strutturali e provocando il panico tra i residenti dell’alto Polesine. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiesso Umbertiano, il tornado divelte un tetto: panico nel Polesine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VIOLENTO TORNADO SI SCAGLIA CONTRO IL POLESINE: DANNI E PAURA | 14/05/2026 Sullo stesso argomento Fiesso Umbertiano, pilota salvo dopo l’atterraggio d’emergenza? Domande chiave Come ha fatto il pilota a evitare il peggio durante la discesa? Cosa ha causato il guasto improvviso al motore... Allarme nel Polesine: il rischio solare che minaccia i campi fertili? Cosa sapere Beniamino Boscolo segnala nuovi impianti agrivoltaici da 146 ettari tra Cona e Cavarzere. La scia lasciata dal tornado di Fiesso Umbertiano di oggi pomeriggio, documentata da Francesco Gennari ed il suo drone. Una singola proprietà ha avuto la sfortuna di venir investita dal vortice, bastava un'altra virata dello stesso come tutte le altre che ha com x.com FIESSO UMBERTIANO | VIOLENTO TORNADO SI SCAGLIA CONTRO IL POLESINE: DANNI E PAURA14/05/2026 FIESSO UMBERTIANO – E’ partita la conta dei danni per il violentissimo tornado che nel primo pomeriggio di oggi si è abbattuto nell’alto polesine, a Fiesso Umbertiano. I vigili del fuoco al ... antennatre.medianordest.it Il Nord-Est d'Italia come il Golfo del Messico: la furia del tornado ripresa in direttaUn video shock immortala la forza del vortice. Possibile classificazione F1-EF1, ma gli scienziati avvertono: L'intensità non si misura a occhio ... lasicilia.it