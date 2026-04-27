Nel Polesine, si segnala un aumento degli impianti agrivoltaici, con un'area di 146 ettari tra Cona e Cavarzere. Beniamino Boscolo ha evidenziato la presenza di queste nuove installazioni, sollevando preoccupazioni legate al rischio solare per i campi coltivabili della zona. La questione riguarda la compatibilità tra energia rinnovabile e tutela delle terre agricole.

? Cosa sapere Beniamino Boscolo segnala nuovi impianti agrivoltaici da 146 ettari tra Cona e Cavarzere.. Il rischio di consumo di suolo agricolo spinge i sindaci a chiedere interventi alla Regione Veneto.. Beniamino Boscolo, esponente di Forza Italia, lancia un allarme per la salvaguardia dell’agricoltura a Cona e Cavarzere a seguito della pianificazione di nuovi impianti agrivoltaici che minacciano l’equilibrio del suolo e del microclima locale. Il territorio tra il Polesine e la provincia di Venezia si trova davanti a una trasformazione radicale. La questione non riguarda solo la produzione di energia, ma la sopravvivenza di ettari di terra fertile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme nel Polesine: il rischio solare che minaccia i campi fertili

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