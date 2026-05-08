Fiesso Umbertiano pilota salvo dopo l’atterraggio d’emergenza

Un ultraleggero ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Fiesso Umbertiano, con il pilota che è riuscito a uscire illeso. Le autorità stanno indagando sulle cause del guasto improvviso al motore che ha portato alla manovra di emergenza. Al momento, non sono state rese note altre informazioni sul volo né sui dettagli tecnici dell’incidente, mentre le verifiche proseguono per comprendere meglio l’accaduto.

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? Domande chiave Come ha fatto il pilota a evitare il peggio durante la discesa? Cosa ha causato il guasto improvviso al motore dell'ultraleggero? Quali rilievi tecnici stanno conducendo i Carabinieri sul velivolo? Perché l'intervento dell'elicottero Drago è stato necessario sul luogo??? In Breve L'evento si è verificato giovedì 7 maggio intorno alle ore 18:30. Soccorso coordinato tra Suem 118, Vigili del Fuoco di Rovigo e elicottero Drago. Carabinieri avviano rilievi tecnici .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiesso Umbertiano, pilota salvo dopo l’atterraggio d’emergenza Notizie correlate Atterraggio d'emergenza di un'ultraleggero: illeso il pilotaE' successo oggi 24 marzo attorno alle 12,40 a Fontaniva in località Riva del Brenta. Atterraggio d’emergenza su una strada in Florida, il pilota 19enne: “In queste situazioni bisogna solo agire”Il racconto del pilota di 19 anni che il 6 marzo scorso ha effettuato un atterraggio d’emergenza su una strada a sei corsie in Florida, negli Usa,...