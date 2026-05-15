Fiere mercati mostre | i 10 eventi per un weekend imperdibile

Da venerdì a domenica il meteo si prevede stabile e soleggiato, offrendo l’opportunità di partecipare a numerose iniziative nel territorio. Durante il fine settimana si svolgeranno fiere, mercati e mostre in diverse località, attirando visitatori e appassionati di vari settori. Questi eventi rappresentano un'occasione per scoprire prodotti locali, arte e cultura, con appuntamenti distribuiti su più giorni. La proposta include una varietà di iniziative pensate per coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Il meteo volge al bello da venerdì verso domenica, motivo in più per godere dei numerosi eventi che saranno proposti nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 15 maggio a domenica 17 maggio a Lecco e provincia, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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