Il fine settimana dell’8 e 9 marzo a Roma propone una serie di appuntamenti tra eventi, mostre e mercati aperti al pubblico. Durante questi due giorni, ci sono esposizioni artistiche, mercatini di prodotti locali e iniziative culturali distribuite in diverse zone della città. Molti di questi eventi sono accessibili senza prenotazione e si svolgono in spazi pubblici o centri culturali.

weekend dell’8 e 9 marzo offre numerosi appuntamenti per chi resta in città. Tra eventi dedicati alla Giornata internazionale della donna, fiere, mercati creativi e appuntamenti culturali, Roma propone diverse iniziative per trascorrere il fine settimana tra cultura, intrattenimento e shopping artigianale. Musei civici gratis per la Giornata della donna In occasione della Giornata Internazionale della Donna, da giovedì 6 a sabato 8 marzo le donne potranno visitare gratuitamente i musei civici di Roma. L’iniziativa coinvolge numerosi spazi culturali della Capitale, tra cui i Musei Capitolini, il Museo di Roma e la Centrale Montemartini. Oltre all’ingresso gratuito sono previsti eventi, incontri e visite guidate dedicate al ruolo delle donne nella storia, nell’arte e nella cultura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cosa fare a Roma nel weekend: eventi, mostre e mercati dell’8 e 9 marzo

Cosa fare nel weekend del 6, 7 e 8 marzo 2026 in Lombardia: sagre ed eventi tra riso, vino e tradizioniMilano, 5 marzo 2026 - Febbraio si chiude e marzo parte subito con un fine settimana che rimette al centro sapori e territori.

Cosa fare a Padova nel weekend: concerti, teatro, feste e mostreDa venerdì 16 a domenica 18 gennaio il territorio si accende tra grandi nomi della scena nazionale, eventi gratuiti, mostre imperdibili e occasioni...

Contenuti e approfondimenti su Cosa fare.

Temi più discussi: Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo; Febbraio 2026 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 28 febbraio 2026; Cosa fare a Roma a marzo: mostre, eventi e appuntamenti da non perdere; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 28 febbraio e domenica 1°marzo: dal ritorno dei Japan Days all'ingresso libero nei Musei.

Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 marzoPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il benefici ... romatoday.it

Dal Motodays ai mercatini al Circo Massimo: gli eventi del weekend a Roma (6-8 marzo)Il secondo weekend di marzo a Roma si preannuncia ricco di appuntamenti tra cultura, mostre, mercati creativi e grandi eventi: venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo la Capitale ... leggo.it

Guerra in Iran e Medio Oriente: cosa fare se il tuo volo viene cancellato - facebook.com facebook

Mercati in fiamme. Cosa fare con i risparmi in tempi di guerra e di paura (di A. Bonafede) x.com