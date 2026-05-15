Fiera di primavera ad Albignasego una giornata di colori sapori e musica

Da padovaoggi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio, via Roma ad Albignasego ospita la fiera di primavera, un evento che coinvolge la cittadinanza con bancarelle di prodotti artigianali, stand gastronomici e musica dal vivo. L'iniziativa si svolge per tutta la giornata, attirando visitatori di diverse età. La strada viene allestita con decorazioni floreali e spazi dedicati alle esibizioni musicali, creando un’atmosfera vivace e colorata. L'evento è aperto a chi desidera trascorrere una giornata all'insegna delle tradizioni e del divertimento.

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? Fiera di primavera ad Albignasego?Domenica 17 maggio, via Roma si trasforma in un esplosione di colori, sapori e musica! Non prendete impegni, perché ad Albignasego la festa dura tutto il giorno.Ecco il programma della giornata:? Creatività: Tantissimi hobbisti e creativi con le loro opere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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