Bellinzago torna la Mostra mercato di primavera | una giornata tra artigianato e sapori

Sabato 25 aprile, le vie di Bellinzago Novarese si riempiranno di stand e bancarelle in occasione della tradizionale Mostra mercato di primavera. L'evento, giunto alla sua edizione annuale, propone esposizioni di artigianato locale e degustazioni di prodotti tipici. La manifestazione coinvolge diversi operatori e si svolge nel centro del paese, offrendo un'occasione di incontro tra visitatori e commercianti.

Sabato 25 aprile, le strade di Bellinzago Novarese si animano per la consueta Mostra mercato di primavera. L'evento, organizzato dalla Pro Loco di Bellinzago Novarese, promette una giornata ricca di appuntamenti per tutte le età, con un programma che copre l'intera giornata, dalle ore 9 fino alle.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Fiori, artigianato e pure sapori. Torna la festa della primaveraÈ tornato Flora et Decora, uno degli appuntamenti più amati dai milanesi e dai visitatori che dà appuntamento al pubblico fino a domani nella storica... Novara, a marzo torna Fiorissimo: la mostra mercato di fiori, piante e artigianatoA marzo torna a Novara l'appuntamento con "Fiorissimo", la mostra mercato florovivaistica della città, giunta alla nona edizione.