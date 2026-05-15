Fiera di Castello 2026

Dopo tre decenni, la Fiera di Castello torna nel quartiere lecchese, portando con sé un programma ricco di eventi e attività. Per quattro serate, il quartiere si anima con musica dal vivo, spettacoli di vario genere e momenti dedicati alla cucina e alla beneficenza. Tra le iniziative previste ci sono anche una pesca di beneficenza e spettacoli che vanno dal rock alla banda, passando per il ballo di gruppo e il karaoke interattivo. La manifestazione mantiene la sua formula tradizionale e coinvolgente.

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