Fiera di Castello 2026
Dopo tre decenni, la Fiera di Castello torna nel quartiere lecchese, portando con sé un programma ricco di eventi e attività. Per quattro serate, il quartiere si anima con musica dal vivo, spettacoli di vario genere e momenti dedicati alla cucina e alla beneficenza. Tra le iniziative previste ci sono anche una pesca di beneficenza e spettacoli che vanno dal rock alla banda, passando per il ballo di gruppo e il karaoke interattivo. La manifestazione mantiene la sua formula tradizionale e coinvolgente.
Trentacinque anni e non sentirli. La Fiera di Castello torna a colorare il quartiere lecchese con la sua formula collaudata: serate in compagnia, cucina, pesca di beneficenza e un cartellone di spettacoli che spazia dal rock alla banda, dal ballo di gruppo al karaoke interattivo. L'appuntamento è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Castello Ferrara 2026
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