Fiera dell’Agricoltura al Parco del Castello dei Da Peraga a Vigonza
Domenica 17 maggio si tiene a Vigonza la terza edizione della Fiera dell’Agricoltura, che si svolge nel Parco del Castello dei Da Peraga. La manifestazione prevede la presenza di più di 60 espositori legati al settore agricolo. L’evento rappresenta un appuntamento annuale dedicato alle attività agricole e alle produzioni locali, attirando visitatori e operatori del settore.
Domenica 17 maggio torna a Vigonza la Fiera dell’Agricoltura, giunta alla sua terza edizione. La manifestazione si svolgerà nella cornice del Parco del Castello dei Da Peraga, con l'esposizione di oltre 60 espositori del settore.Il programma della giornata prevede l'apertura alle ore 8.30. Alle 9.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie correlate
Il parco del castello dei Da Peraga splendida cornice della fiera dell'AgricolturaTradizione, sapori autentici, innovazione e divertimento con l'avvio della terza edizione della fiera dell’Agricoltura, domenica 17 maggio.
Innovazione, giovani e sostenibilità: le sfide del settore al centro della Fiera nazionale dell'AgricolturaPadiglioni pieni e spazi 'sold out' già da metà aprile per la 64^ Fiera nazionale dell'Agricoltura che si terrà a Lancianofiera, all'Iconicella, dal...
Temi più discussi: Dettaglio evento; Eventi e sagre del weekend a Milano: cosa fare dall'1 al 3 maggio 2026; Bornato: Franciacorta in Fiore; Cosa fare questo weekend a Firenze.
Fiera dell’Agricoltura di Vigonza – 3ª Edizione 17 Maggio 2026 Parco del Castello dei Da Peraga Preparati a vivere una giornata speciale immersa nella natura, nelle tradizioni e nei sapori del territorio! ??? Un evento pensato per tutta la fami - Facebook facebook
Inaugurata a Teramo la Fiera dell'Agricoltura al Parco fluvialeTaglio del nastro questa mattina al Parco Fluviale di Teramo per l'edizione 2026 della Fiera dell'Agricoltura. La manifestazione si apre con numeri record: oltre 200 espositori e rappresentanze da 13 ... ansa.it
Nel Parco fluvale di Teramo la 34/a Fiera dell'AgricolturaTorna la storica Fiera dell'Agricoltura di Teramo, dal 23 al 27 aprile, inaugurazione oggi alle 18.30 nel Parco Fluviale. La Fiera, giunta alla 34/a edizione, da alcuni anni si propone con l'acronimo ... ansa.it