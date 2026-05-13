Fiera dell’Agricoltura al Parco del Castello dei Da Peraga a Vigonza

Da padovaoggi.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio si tiene a Vigonza la terza edizione della Fiera dell’Agricoltura, che si svolge nel Parco del Castello dei Da Peraga. La manifestazione prevede la presenza di più di 60 espositori legati al settore agricolo. L’evento rappresenta un appuntamento annuale dedicato alle attività agricole e alle produzioni locali, attirando visitatori e operatori del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 17 maggio torna a Vigonza la Fiera dell’Agricoltura, giunta alla sua terza edizione. La manifestazione si svolgerà nella cornice del Parco del Castello dei Da Peraga, con l'esposizione di oltre 60 espositori del settore.Il programma della giornata prevede l'apertura alle ore 8.30. Alle 9.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Il parco del castello dei Da Peraga splendida cornice della fiera dell'AgricolturaTradizione, sapori autentici, innovazione e divertimento con l'avvio della terza edizione della fiera dell’Agricoltura, domenica 17 maggio.

Innovazione, giovani e sostenibilità: le sfide del settore al centro della Fiera nazionale dell'AgricolturaPadiglioni pieni e spazi 'sold out' già da metà aprile per la 64^ Fiera nazionale dell'Agricoltura che si terrà a Lancianofiera, all'Iconicella, dal...

Temi più discussi: Dettaglio evento; Eventi e sagre del weekend a Milano: cosa fare dall'1 al 3 maggio 2026; Bornato: Franciacorta in Fiore; Cosa fare questo weekend a Firenze.

Inaugurata a Teramo la Fiera dell'Agricoltura al Parco fluvialeTaglio del nastro questa mattina al Parco Fluviale di Teramo per l'edizione 2026 della Fiera dell'Agricoltura. La manifestazione si apre con numeri record: oltre 200 espositori e rappresentanze da 13 ... ansa.it

Nel Parco fluvale di Teramo la 34/a Fiera dell'AgricolturaTorna la storica Fiera dell'Agricoltura di Teramo, dal 23 al 27 aprile, inaugurazione oggi alle 18.30 nel Parco Fluviale. La Fiera, giunta alla 34/a edizione, da alcuni anni si propone con l'acronimo ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web