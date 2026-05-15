La fiction Buonvino riesce a distinguersi nel panorama delle serie poliziesche italiane grazie a un approccio umano e intelligente al tema della leadership. Il commissario protagonista non è il classico uomo solo al comando, duro e infallibile, ma una figura capace di leggere le fragilità delle persone e trasformarle in punti di forza. Giunto in un commissariato segnato da svogliatezza, disorganizzazione e scarsa fiducia nelle proprie capacità, Buonvino sceglie una strada diversa da quella dell’autoritarismo: ascolta, osserva e valorizza ogni membro della squadra. Ed è proprio questa capacità di “tirare fuori il meglio” dagli altri che rende la serie credibile e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fiction poliziesca "Buonvino", protagonista un commissario che trasforma un gruppo disilluso in squadra vincente

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