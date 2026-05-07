La fiction del commissario Buonvino è stata girata a Villa Borghese | le foto dei luoghi simbolici

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiction "Misteri a Villa Borghese" in onda a partire da giovedì 7 maggio 2026 ed è interamente girata nel grande parco romano, tra la terrazza del Pincio e la Galleria Borghese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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