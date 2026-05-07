La fiction del commissario Buonvino è stata girata a Villa Borghese | le foto dei luoghi simbolici
La fiction "Misteri a Villa Borghese" in onda a partire da giovedì 7 maggio 2026 ed è interamente girata nel grande parco romano, tra la terrazza del Pincio e la Galleria Borghese.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Stasera su Rai 1 debutta la fiction Buonvino – Misteri a Villa Borghese: la tramaUn commissario alla scoperta dei segreti del grande parco di Roma: stasera su Rai 1 al via la fiction Buonvino - Misteri a Villa Borghese. corrierenazionale.it
L'attore interpreterà il protagonista nella serie tv «Buonvino - Misteri a Villa Borghese», giovedì 7 e giovedì 14 maggio in prima serata su Rai 1 - facebook.com facebook
Un nuovo edificio a Villa Borghese: il progetto per trasformare la Galleria in un "hub culturale" ift.tt/SZi7tXC x.com