Ficomirrors a Morcone | nuovo presidio salvavita per tutta la città

Nel comune di Morcone è stato installato un nuovo presidio con un defibrillatore che sarà disponibile per tutta la città. La decisione ha coinvolto aziende automobilistiche di grandi dimensioni che si affidano alla produzione locale. Il dispositivo, posizionato in un punto strategico, sarà accessibile ai cittadini in caso di emergenza. La presenza di questo strumento mira a garantire un intervento tempestivo in situazioni di arresto cardiaco, migliorando le possibilità di salvataggio durante le emergenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può un defibrillatore aziendale salvare i cittadini di Morcone?. Chi sono i colossi automobilistici che si affidano alla produzione locale?. Perché questo stabilimento unisce l'economia tra Campania e Molise?. Come può la sicurezza in fabbrica diventare un beneficio per tutti?.? In Breve Esercitazioni di primo soccorso condotte il 14 maggio con la Croce Rossa Italiana.. Mario Picanza coordina lo stabilimento impiegando oltre 200 professionisti locali.. Produzione di specchi per Stellantis e Ferrari con quarant'anni di attività.. Lavoratori provenienti dalle province di Isernia e Campobasso sostengono l'economia sannita..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ficomirrors a Morcone: nuovo presidio salvavita per tutta la città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Casalguidi: la farmacia storica diventa un presidio salvavitaA Casalguidi, la farmacia Picconi ha integrato un nuovo dispositivo salvavita per rispondere alle emergenze cardiache, aderendo ufficialmente... Cusano Mutri diventa Città per la Pace: nasce un nuovo presidio sociale? Cosa sapere La Giunta di Cusano Mutri ha approvato il 24 aprile il titolo di Città per la Pace. Morcone, la sicurezza diventa comunità: Ficomirrors celebra il ‘Safety Day’ e dona un defibrillatore al territorioA Morcone la sicurezza sul lavoro diventa occasione di condivisione e responsabilità verso l’intera comunità. Si è svolto questo pomeriggio il Safety Day 2026 promosso da Ficomirrors Italia Srl, azi ... ntr24.tv