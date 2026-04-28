Il 24 aprile, la Giunta di Cusano Mutri ha approvato la delibera che assegna alla città il titolo di Città per la Pace. Come parte di questa iniziativa, sarà istituito uno Sportello per la Pace che coinvolgerà anche le scuole locali. Questa decisione mira a rafforzare il ruolo sociale e a promuovere un impegno condiviso sul tema della pace tra cittadini e studenti.

? Cosa sapere La Giunta di Cusano Mutri ha approvato il 24 aprile il titolo di Città per la Pace.. Il nuovo presidio sociale prevede l'apertura di uno Sportello per la Pace con le scuole.. La Giunta di Cusano Mutri ha approvato all’unanimità il 24 aprile la delibera che trasforma ufficialmente il comune in Città per la Pace, un passo che integra i principi costituzionali con azioni pratiche sul territorio. L’amministrazione locale ha formalizzato questo impegno puntando sulla difesa dei diritti umani e della solidarietà internazionale. La decisione si inserisce in un quadro normativo che richiama l’articolo 11 della Costituzione italiana riguardante il ripudio della guerra, allineandosi al contempo alle direttive della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cusano Mutri diventa Città per la Pace: nasce un nuovo presidio sociale

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