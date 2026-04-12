A Casalguidi, la farmacia Picconi ha installato un nuovo dispositivo salvavita per affrontare emergenze cardiache. L'iniziativa è stata adottata in collaborazione con Federfarma Pistoia, che promuove un progetto territoriale dedicato a migliorare la risposta alle situazioni di crisi sanitaria. Questa modifica riguarda la farmacia storica del paese, che ora si dota di strumenti utili a intervenire in caso di necessità.

A Casalguidi, la farmacia Picconi ha integrato un nuovo dispositivo salvavita per rispondere alle emergenze cardiache, aderendo ufficialmente all’iniziativa territoriale promossa da Federfarma Pistoia. L’investimento in un defibrillatore DAE trasforma l’attività storica del presidio in un punto di primo intervento per la gestione degli arresti cardiaci improvvisi. La sicurezza sanitaria nel cuore di Casalguidi. L’integrazione tecnologica della farmacia Picconi risponde agli obiettivi del progetto denominato Pistoia Provincia del Cuore. L’obiettivo dichiarato è quello di evolvere il ruolo delle farmacie private, non più semplici punti di distribuzione, ma veri centri dedicati alla prevenzione e al monitoraggio delle patologie cardiovascolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casalguidi: la farmacia storica diventa un presidio salvavita

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