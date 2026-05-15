Fibank ha chiuso con successo un collocamento internazionale da record per conto di una banca bulgara con un totale di 310 milioni di euro raccolti tramite due emissioni obbligazionarie
Fibank, banca bulgara, ha concluso con successo due emissioni obbligazionarie sui mercati internazionali, raccogliendo complessivamente 310 milioni di euro. L'operazione rappresenta un record per il settore e ha coinvolto due emissioni distinte. L'annuncio è stato diffuso tramite un comunicato ufficiale, senza fornire dettagli sulle date di emissione o le condizioni delle obbligazioni. La banca ha comunicato di aver raggiunto l'obiettivo di finanziamento attraverso questa operazione.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SOFIA, Bulgaria, 15 maggio 2026 PRNewswire — Fibank (First Investment Bank) ha collocato con successo due emissioni obbligazionarie sui mercati dei capitali internazionali per un valore totale di 310 milioni di euro. Si tratta di transazioni strategiche che costituiscono una pietra miliare nello sviluppo della banca e che rappresentano i collocamenti internazionali di capitale più cospicui effettuati da una banca bulgara nel periodo recente. Il pacchetto comprende un’emissione obbligazionaria da 250 milioni di euro studiata per rispondere ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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