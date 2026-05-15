Fibank ha chiuso con successo un collocamento internazionale da record per conto di una banca bulgara con un totale di 310 milioni di euro raccolti tramite due emissioni obbligazionarie

Fibank, banca bulgara, ha concluso con successo due emissioni obbligazionarie sui mercati internazionali, raccogliendo complessivamente 310 milioni di euro. L'operazione rappresenta un record per il settore e ha coinvolto due emissioni distinte. L'annuncio è stato diffuso tramite un comunicato ufficiale, senza fornire dettagli sulle date di emissione o le condizioni delle obbligazioni. La banca ha comunicato di aver raggiunto l'obiettivo di finanziamento attraverso questa operazione.

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