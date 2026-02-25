tanti eventi per il decennale di pia pera

Il decennale della morte di Pia Pera ha portato a una serie di eventi, tra convegni e spettacoli, per ricordare la sua figura e il suo lavoro. La causa di questa iniziativa è la pubblicazione del suo libro ‘Al giardino ancora non l’ho detto’, che ha suscitato nuovo interesse. Numerosi incontri si svolgono in diverse città, offrendo l'occasione di riscoprire i suoi scritti e il suo impegno femminista. La rassegna continua con una mostra fotografica dedicata alla sua passione per i giardini.

Convegni, incontri, riflessioni, riletture e spettacoli: a dieci anni dalla morte di Pia Pera e dalla pubblicazione del libro ‘Al giardino ancora non l’ho detto’, la scrittrice, slavista, femminista ante litteram e donna di giardino, viene celebrata con ‘Un anno per Pia Pera’ che prende il via a fine febbraio. A dar vita all’iniziativa, dedicata a una delle voci più originali e irregolari della letteratura italiana contemporanea, vincitrice del Premio Grinzane Cavour, sono le case editrici Ponte alle Grazie e Salani, Emanuela Rosa-Clot direttrice di Gardenia, insieme a Mariagrazia Mazzitelli e Marco Vigevani, eredi della proprietà intellettuale dell’autrice e fondatori dell’Associazione Pia Pera Orti di Pace, con Cristina Palomba editor di Ponte alle Grazie, che ha seguito l’opera di Pia sin dagli inizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Un anno per Pia Pera“: incontri e riedizioniLa decisione di organizzare eventi e riedizioni nasce dalla volontà di mantenere viva la memoria di Pia Pera, autrice e appassionata di giardinaggio.

