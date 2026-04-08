Festival dell’Olio di Roma IGP | un mese di eventi tra degustazioni storia antica e location segrete della Capitale

A Roma si avvicina il Festival dell’Olio IGP, un mese ricco di eventi che coinvolgono la capitale. Durante questo periodo, si terranno degustazioni, visite a luoghi storici e incontri in location segrete distribuiti in diverse zone della città. L’iniziativa mira a promuovere l’olio extravergine di oliva di qualità e a far conoscere le radici antiche di questa tradizione. È previsto un calendario di appuntamenti che coinvolge aziende, ristoratori e appassionati.

Roma si prepara a festeggiare il suo compleanno. con un filo d’olio. Anzi, con un intero mese di eventi diffusi in tutta la città. Ad aprile 2026 debutta il Festival dell’Olio di Roma IGP, un nuovo appuntamento che unisce gusto, cultura e tradizioni millenarie nel cuore della Capitale. In occasione del Natale di Roma, la città si trasforma in un grande palcoscenico “a macchia d’olio”, tra degustazioni, showcooking, visite guidate e laboratori pensati anche per i più giovani. Un viaggio immersivo che parte dal presente e arriva fino alle radici più antiche della civiltà romana. Il programma è ricchissimo: si va dalle masterclass di assaggio agli eventi di edutainment, passando per esperienze sensoriali e percorsi di oleoturismo. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Roma Capitale è co-organizzatore del primo Festival dell’Olio di Roma IGP, che si terrà nel mese di aprile in vari luoghi della città, nato per riscoprire e valorizzare la tradizione agricola millenaria della Capitale. Il festival si aggiunge alle politiche messe in - facebook.com facebook

Roma Capitale co-organizza il primo Festival dell’Olio di Roma IGP! Ad aprile, eventi in vari luoghi della città per valorizzare la tradizione agricola e sostenere le aziende del territorio. Scopri il programma ow.ly/Azsv50YEWTo x.com