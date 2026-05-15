Da oggi e fino a domenica si svolge la sedicesima edizione di Piano City Milano, un festival diffuso dedicato alla musica pianistica. L'evento comprende una serie di concerti che coinvolgono diversi spazi in tutta la città, creando un mosaico di performance aperte al pubblico. La manifestazione si ripete ogni anno e coinvolge artisti provenienti da varie parti, offrendo un’occasione per ascoltare musica dal vivo in ambienti diversi. La programmazione si svolge su più giorni, con eventi distribuiti in diversi orari.

di Raffaella Parisi Torna da oggi a domenica il festival diffuso, Piano City Milano, sedicesima edizione. In programma oltre 250 concerti in tutta la città e non solo: un evento che coinvolge artisti italiani e internazionali che si esibiranno in oltre 140 location. Stasera alle 20 la GAM - Galleria d’Arte Moderna ospita il concerto inaugurale affidato a Sofiane Pamart. Domani alle 21 è la volta della turca AyseDeniz con Frozen in Time, alle 22 suona Gaël Rakotondrabe, mentre a mezzanotte, la Piano Night di quest’anno si apre alle sonorità elettroniche e immersive di Stegonaute. Domenica tocca a Andrea Bacchetti e Dado Moroni con ’Two Pianos One Soul’, alle 20 alla pianista britannica Zoe Rahman, mentre alle 21 è la volta di Wayne Horvitz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festival ’Piano City’. Un mosaico di concerti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valencia España | Lo Mejor de la Ciudad en 4K | Walking Tour [Subtitulado]

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Tutte le date e le location dei concerti di Piano City 2026

Oltre 250 concerti gratuiti e notti sotto le stelle: Piano City torna a stregare MilanoDal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che ridisegna la città con la musica.

Dal 15 al 17 maggio 2026 torna PIANO CITY MILANO, il festival diffuso che ridisegna la città con la musica. Ecco il programma #PianoCityMilano #Milano #PianoCity x.com

Festival ’Piano City’. Un mosaico di concertidi Raffaella Parisi Torna da oggi a domenica il festival diffuso, Piano City Milano, sedicesima edizione. In programma oltre 250 ... quotidiano.net

Piano City Milano trasforma la città: oltre 250 concerti in 140 luoghi fino al 17 maggioPiano City Milano torna con più di 250 concerti gratuiti in oltre 140 luoghi, coinvolgendo artisti internazionali e iniziative sociali in tutta la città. megamodo.com