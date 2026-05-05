Tutte le date e le location dei concerti di Piano City 2026

Dal 15 al 17 maggio si svolge a Milano la quindicesima edizione di Piano City, un festival che prevede oltre 250 concerti distribuiti in 140 location diverse della città. L’evento coinvolge artisti provenienti da vari paesi e propone un ampio repertorio che spazia dalla musica classica alle colonne sonore. Le esibizioni si svolgono in quartieri e piazze di Milano, offrendo un programma vario e diffuso su tutto il territorio cittadino.

Oltre 250 concerti sparsi in 140 diversi luoghi della città. Torna dal 15 al 17 maggio Piano City, il festival di musica per pianoforte diffuso per i quartieri e le piazze di Milano, con artisti in arrivo da tutto il mondo con repertori che spaziano dalla musica classica alle colonne sonore di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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