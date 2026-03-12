Festival del Cinema di Spello 2026 tutto pronto per la doppia premiazione della XV edizione

Il Festival del Cinema di Spello 2026 sta per concludersi con le premiazioni della quindicesima edizione. La manifestazione, dedicata alle professioni del cinema, si avvicina alla fine e si prepara a celebrare i vincitori con due cerimonie di premiazione che si terranno nelle prossime ore. La kermesse si svolge in un contesto di grande partecipazione e attenzione nel mondo del cinema italiano.

Il Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema si avvicina al gran finale della sua quindicesima edizione e si prepara a vivere i momenti più attesi della manifestazione con la tradizionale doppia cerimonia di premiazione. Dopo il successo delle prime giornate, accolte con grande partecipazione dal pubblico tra proiezioni, incontri e ospiti d'eccezione, la kermesse umbra entra così nella sua fase conclusiva con due appuntamenti centrali in programma tra Spello e Foligno. Il primo momento clou è fissato per venerdì 13 marzo alle ore 21 al Teatro Subasio di Spello, dove andrà in scena la prima delle due cerimonie.