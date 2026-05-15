Festival di poesia a Como

A Como si è conclusa la 16esima edizione del Festival Internazionale della Poesia, un evento che ha coinvolto diversi appassionati e artisti del settore. Durante il festival sono state organizzate varie attività, tra cui una staffetta poetica di letture che ha visto la partecipazione di studenti di un liceo locale. L’iniziativa ha unito momenti dedicati alla poesia e alla letteratura con riferimenti allo sport, creando un collegamento tra le diverse discipline.

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