Il teatro di poesia diventa Festival

È stato annunciato il primo Festival nazionale del teatro di poesia, intitolato “Le stagioni della poesia”, con l’obiettivo di portare la parola poetica al centro delle iniziative culturali nei principali teatri italiani. L’evento è stato ideato da Davide Rondoni e David Riondino e si propone di coinvolgere diverse realtà teatrali nel paese. La manifestazione mira a valorizzare le espressioni poetiche attraverso spettacoli e incontri pubblici.

Riportare la parola poetica al centro della vita pubblica e sociale nei principali teatri italiani. Questo l’obiettivo del primo Festival nazionale del teatro di poesia, intitolato “Le stagioni della poesia“, ideato da Davide Rondoni (nella foto) e David Riondino. La prima edizione dell’iniziativa, sostenuta dal Centro per il libro e la Lettura e promossa dall’Associazione Culturale Donnafugata 2000 del Teatro omonimo di Ragusa, sarà presentata oggi a Roma. Luciano Lanna, direttore del Centro per il libro e la lettura, spiega: "L’uomo ha cominciato a leggere ‘poeticamente’, quando in Grecia arrivò con l’agorà la sintesi di poesia, filosofica, politica e teatro.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il teatro di poesia diventa Festival Il tamburo dragone - Mauro Gatto e Giada di Lu Notizie correlate Nasce il primo Festival Nazionale del Teatro di PoesiaRoma, 27 aprile - Nasce il primo Festival nazionale del Teatro di Poesia per riportare la parola poetica al centro della vita pubblica e sociale nei... Leggi anche: Trilussa cantato: la poesia diventa musica al Teatro V. Colonna Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festival Nazionale del Teatro di Poesia 2026: tappe e date; Le stagioni della Poesia: il 27 aprile la presentazione; Festival nazionale del Teatro di Poesia al Donnafugata di Ragusa il 23 ottobre; 'Le Stagioni della Poesia', nasce il primo Festival Nazionale del Teatro di Poesia. Nasce il primo Festival Nazionale del Teatro di Poesia‘Le Stagioni della Poesia’ dal 29 maggio al VIVE di Roma, poi L’Aquila, Milano, Matera fino 23 ottobre al Teatro Donnafugata di Ragusa ... quotidiano.net 'Le Stagioni della Poesia', nasce il primo Festival Nazionale del Teatro di PoesiaNasce il primo Festival nazionale del Teatro di Poesia. Ideato da Davide Rondoni e tra gli ultimi progetti a cui ha lavorato David Riondino, morto lo scorso 29 marzo, si chiama 'Le Stagioni della Poes ... ansa.it Con la cerimonia di premiazione di questo pomeriggio si chiude il sipario sulla seconda edizione del festival valdostano dedicato al cortometraggio. Oltre 1800 le presenze. Tutti i premiati. - facebook.com facebook A Dolo c'è il festival della narrativa "Veneto in copertina". La manifestazione vuole dare spazio agli editori indipendenti e agli autori per il pubblico giovane. Ad organizzarlo, con il patrocinio del Comune, è l'associazione culturale "La lanterna". x.com