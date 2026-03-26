Pasqua 2026 a Vico Equense | un calendario di eventi tra musica natura e tradizione

Vico Equense si prepara a celebrare la Pasqua 2026 con un calendario di eventi che includono musica, iniziative all’aperto e tradizioni locali. La città organizza diverse attività per coinvolgere residenti e visitatori, offrendo occasioni di svago e di riscoperta delle proprie radici. Le manifestazioni si svolgeranno nel centro storico e nelle aree naturali circostanti, creando un itinerario di appuntamenti per tutta la durata delle festività.

Vico Equense si appresta a vivere le festività pasquali con un programma articolato che coniuga spiritualità, intrattenimento e valorizzazione del territorio. L’amministrazione comunale, capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello, ha promosso una serie di iniziative pensate per coinvolgere residenti e visitatori, con appuntamenti distribuiti tra fine marzo e i primi giorni di aprile. Il calendario si apre domenica 29 marzo con un momento di forte intensità culturale e religiosa: alle ore 20.00, presso la Chiesa dei Santi Ciro e Giovanni, andrà in scena lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Il concerto, affidato a interpreti di rilievo e accompagnato da organo, rappresenta un’occasione per riscoprire una delle opere più significative del repertorio sacro, in un contesto suggestivo e coerente con il periodo liturgico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Pasqua 2026 a Vico Equense: un calendario di eventi tra musica, natura e tradizione Articoli correlati Pasqua 2026 al Cannavacciuolo Countryside: quanto costa il menù stellato del ristorante a Vico EquenseVolete trascorrere Pasqua 2026 in un ristorante stellato? Cannavacciuolo Countryside a Vico Equense fa al caso vostro: ecco quanto costa un menù... Leggi anche: Vico Equense, storia e tradizione: la sfilata de “Le Pacchianelle” rinviata all’11 gennaio Una raccolta di contenuti su Vico Equense Temi più discussi: Pasqua 2026 al Cannavacciuolo Countryside: quanto costa il menù stellato del ristorante a Vico Equense; Processioni della Settimana Santa 2026 in Penisola Sorrentina; Arte, presentato a Vico Equense Aequa Spont Art; Da oggi a domenica la reliquia di San Francesco d'Assisi a Vico Equense. Pasqua 2026, Vico Equense si prepara a un calendario di eventi tra musica, natura e tradizioneVico Equense si appresta a vivere le festività pasquali con un programma articolato che coniuga spiritualità, intrattenimento e valorizzazione del territorio. napolivillage.com Pasqua 2026 al Cannavacciuolo Countryside: quanto costa il menù stellato del ristorante a Vico EquenseVolete trascorrere Pasqua 2026 in un ristorante stellato? Cannavacciuolo Countryside a Vico Equense fa al caso vostro: ecco quanto costa un menù degustazione ... fanpage.it Aequa News - Vico Equense - facebook.com facebook