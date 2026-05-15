Festival di Cannese – Finzione memoria e identità negli sguardi opposti dei registi Farhadi e Pawlikowski

Al 79° Festival di Cannes si sono confrontati ieri due film di registi di rilievo internazionale, entrambi premi Oscar. I due titoli, presentati in concorso, hanno affrontato temi legati alla memoria, alla finzione e all’identità, riflettendo le visioni opposte dei loro autori. Entrambi i film pongono al centro narrazioni che oscillano tra vita e morte, tra realtà e finzione, e sono stati tra i più attesi della giornata sulla Croisette. La presenza di registi come Farhadi e Pawlikowski ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica.

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Scrittori tra la vita e la morte, tra la finzione e la realtà. Sono loro i grandi protagonisti dei due film di ieri concorrenti al 79° Festival di Cannes, due titoli di maestri del cinema contemporaneo, due Premi Oscar e tra i più attesi sulla Croisette: Asghar Farhadi e Pawel Pawlikowski. Entrambi con film “dislocati” dalla propria nazione, lingua e cultura: da una parte la Parigi contemporanea per il regista iraniano, dall’altra la Germania dell’immediato secondo dopoguerra per il cineasta polacco. Ed entrambe con una partecipazione italiana in produzione. Ma le “comunanze” finiscono qui, perché distanti sono i contenuti, la forma e gli esiti di Histoires Parallèles e di Fatherland. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Festival di Cannese – Finzione, memoria e identità negli sguardi “opposti” dei registi Farhadi e Pawlikowski ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Integrazione Film Festival: il cinema di sguardi, parole e identità Farhadi, Almodovar, Nemes in concorso alla 79/a edizione del Festival di CannesAmarga Navidad di Pedro Almodovar, El Ser Querido (The Beloved) di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, Fjord del romeno Cristian Mungiu, il russo... Cara Delevingne al Festival di Cannes 2026 con capelli castano cannella e il nuovo ruolo nella musicaLa modella debutta con una nuova immagine e il ruolo da co-protagonista in Club Kid, il film di Jordan Firstman sulla vita di un PR di discoteche newyorkese che collima con la sua vita reale: a magg ... vogue.it Prima immagine di Maika Monroe in 'Victorian Psycho' - Nel 1858, un'eccentrica giovane governante, Winifred Notty, arriva nella remota villa gotica di Ensor House. Mentre Winifred si acclimata, lo staff inizia a scomparire inspiegabilmente e i proprietari si chie reddit Festival di Cannes 2026, le storie parallele di Asghar FarhadiIl regista iraniano, habitué del festival, dirige Isabelle Huppert e un cast tutto francese. Oggi arrivano Hamaguchi, ma anche Soderbergh e John Travolta. mymovies.it