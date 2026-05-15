Festival di Cannese – Finzione memoria e identità negli sguardi opposti dei registi Farhadi e Pawlikowski

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 79° Festival di Cannes si sono confrontati ieri due film di registi di rilievo internazionale, entrambi premi Oscar. I due titoli, presentati in concorso, hanno affrontato temi legati alla memoria, alla finzione e all’identità, riflettendo le visioni opposte dei loro autori. Entrambi i film pongono al centro narrazioni che oscillano tra vita e morte, tra realtà e finzione, e sono stati tra i più attesi della giornata sulla Croisette. La presenza di registi come Farhadi e Pawlikowski ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica.

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Scrittori tra la vita e la morte, tra la finzione e la realtà. Sono loro i grandi protagonisti dei due film di ieri concorrenti al 79° Festival di Cannes, due titoli di maestri del cinema contemporaneo, due Premi Oscar e tra i più attesi sulla Croisette: Asghar Farhadi e Pawel Pawlikowski. Entrambi con film “dislocati” dalla propria nazione, lingua e cultura: da una parte la Parigi contemporanea per il regista iraniano, dall’altra la Germania dell’immediato secondo dopoguerra per il cineasta polacco. Ed entrambe con una partecipazione italiana in produzione. Ma le “comunanze” finiscono qui, perché distanti sono i contenuti, la forma e gli esiti di Histoires Parallèles e di Fatherland. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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