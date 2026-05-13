Durante la cerimonia di premiazione del Festival di Cannes 2026, Peter Jackson ha ricevuto la Palma d’oro alla carriera, consegnata da Elijah Wood, l’attore che interpretò Frodo nella trilogia de Il Signore degli Anelli. La premiazione si è svolta martedì sera e ha suscitato un forte momento di emozione tra il pubblico presente. La manifestazione si è conclusa con l’assegnazione di questo riconoscimento, celebrando la carriera del regista neozelandese.

Il Festival di Cannes 2026 ha regalato un momento di profonda emozione martedì sera, quando Peter Jackson ha ricevuto la Palma d’oro alla carriera dalle mani di Elijah Wood, l’attore che interpretò Frodo Baggins nella leggendaria trilogia de Il Signore degli Anelli. La cerimonia ha rappresentato non solo un riconoscimento al regista neozelandese, ma anche una reunion che ha riportato indietro di 27 anni, quando tutto ebbe inizio. Nel suo discorso di presentazione, Wood ha ricordato con commozione il primo incontro con Jackson, avvenuto quando aveva appena 18 anni. “ Aveva visto una cassetta VHS che avevo realizzato con degli amici nei boschi di Griffith Park, e ora volevano incontrare il giovane che l’aveva inviata “, ha raccontato l’attore.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Peter Jackson riceve la Palma d’oro a Cannes: “Il festival salvò Il Signore degli Anelli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cannes 2026, Peter Jackson riceve la Palma d’Oro alla carriera dal suo "Frodo"Grande emozione al Festival di Cannes 2026 per la consegna della Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson, premiato per la sua carriera dal...

Peter Jackson riceverà la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes 2026Il Festival di Cannes 2026 renderà omaggio a Peter Jackson con la Palma d’Oro onoraria della 79ª edizione, in programma dal 12 al 23 maggio.

Temi più discussi: Cannes 2026, Peter Jackson riceve la Palma d’Oro alla carriera dal suo Frodo; La cerimonia d’apertura. Emozione Peter Jackson. Il Signore della Palma; Cannes, programma di domani, da Peter Jackson a due film in concorso; Al via la 79esima edizione del Festival di Cannes: Peter Jackson riceve il Premio alla Carriera.

Cannes 2026, Peter Jackson riceve la Palma d’Oro alla carriera dal suo Frodo. #lapresse #cannes Guarda il video : x.com

Peter Jackson parla di Orlando Bloom, Viggo Mortensen e Brett Beattie, tutti infortunati e con un dolore significativo mentre giravano la scena epica della corsa ne Le Due Torri reddit

Cannes 2026, Peter Jackson riceve la Palma d’Oro alla carriera dal suo FrodoGrande emozione al Festival di Cannes 2026 per la consegna della Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson, premiato per la sua carriera dal protagonista ... lapresse.it

Peter Jackson riceve la Palma d’Oro alla Carriera al Festival di Cannes 79‘La Vénus électrique’ apre il Festival di Cannes, Palma d’Oro alla Carriera per Peter Jackson consegnata da Elijah Wood ... it.blastingnews.com