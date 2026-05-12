Festival di Cannes 2026 | la treccia messy glam di Diane Kruger e i beauty look più belli delle star visti fuori dal red carpet
Al Festival di Cannes 2026, le star mostrano un'ampia varietà di look, non solo durante le cerimonie ufficiali ma anche nelle ore diurne. Tra i dettagli più notati ci sono acconciature come la treccia messy glam e trucco dal tocco naturale, adottati dalle celebrità che si fanno vedere per strada o tra gli eventi informali. Questi beauty look quotidiani riflettono uno stile più rilassato rispetto alle mise sfoggiate sul red carpet.
Non solo acconciature da sogno e make-up d'autore. Il Festival di Cannes è fatto anche di beauty look dal piglio casual, rilassato, naturale che le celeb sfoderano durante il giorno, lontano dai riflettori della Croisette. Qui i più belli, giorno dopo giorno +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 è ai nastri di partenza. Lo testimoniano le tantissime celeb già approdate nell'assolata città della Costa Azzurra, giunte da ogni parte del mondo per prendere parte all'attesissimo evento cinematografico.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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