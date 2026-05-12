Festival di Cannes 2026 | la treccia messy glam di Diane Kruger e i beauty look più belli delle star visti fuori dal red carpet

Al Festival di Cannes 2026, le star mostrano un'ampia varietà di look, non solo durante le cerimonie ufficiali ma anche nelle ore diurne. Tra i dettagli più notati ci sono acconciature come la treccia messy glam e trucco dal tocco naturale, adottati dalle celebrità che si fanno vedere per strada o tra gli eventi informali. Questi beauty look quotidiani riflettono uno stile più rilassato rispetto alle mise sfoggiate sul red carpet.

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