Festival di Cannes 2026 | James Franco un vero sporty boy e gli altri casual look delle star

Al Festival di Cannes 2026 le star arrivano in Costa Azzurra indossando abiti casual e sportivi. Tra loro, un attore noto per il suo stile easy e sporty, che si distingue tra le altre celebrità. Le immagini mostrano le prime apparizioni dei vip, con alcuni outfit semplici e rilassati, mentre altri preferiscono look più eleganti. La manifestazione si apre con un mix di stili diversi, catturando l'attenzione dei media e degli appassionati di moda.

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