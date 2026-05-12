Festival di Cannes 2026 | James Franco un vero sporty boy e gli altri casual look delle star

Da vanityfair.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival di Cannes 2026 le star arrivano in Costa Azzurra indossando abiti casual e sportivi. Tra loro, un attore noto per il suo stile easy e sporty, che si distingue tra le altre celebrità. Le immagini mostrano le prime apparizioni dei vip, con alcuni outfit semplici e rilassati, mentre altri preferiscono look più eleganti. La manifestazione si apre con un mix di stili diversi, catturando l'attenzione dei media e degli appassionati di moda.

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Le star stanno sbarcando in Costa Azzurra da ogni parte del globo regalando i primi guizzi stilistici. Dall'arrivo in aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb, in attesa di vedere quelle più scintillanti da tappeto rosso +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta per cominciare. Manca pochissimo alla cerimonia di apertura della 79esima edizione dell'attesissimo premio, ma nell'assolata Costa Azzurra si respira già glamour ad ogni côté.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: James Franco, un vero sporty boy (e gli altri casual look delle star)
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