Gli Internazionali d’Italia aprono la grande estate di Sky Sport | 90 appuntamenti e 6.800 ore di sport live da maggio a settembre

Gli Internazionali d’Italia segnano l’inizio di un’estate ricca di sport su Sky Sport, che proporrà 90 eventi e circa 6.800 ore di dirette live da maggio a settembre. La stagione si svolge principalmente al Foro Italico e comprende tornei di tennis, partite di calcio, quattro campionati europei, un mondiale, competizioni di motori, volley, basket e rugby. La programmazione copre un'ampia varietà di discipline sportive.

Dal Foro Italico parte una stagione senza precedenti: tennis, calcio, 4 Europei, un Mondiale, motori, volley, basket, rugby e molto altro. Sinner già nella storia, Antonelli da record: l’Italia è protagonista assoluta. Il conto alla rovescia è finito. Con il via agli Internazionali BNL d’Italia, la Casa dello Sport di Sky dà il via a cinque mesi di sport senza sosta, da maggio a settembre, in quello che si preannuncia come il calendario più ricco della sua storia: oltre 90 appuntamenti e più di 6.800 ore di eventi live su Sky e in streaming su NOW. Il tutto in un momento d’oro dello sport italiano, con Jannik Sinner fresco detentore del record assoluto di cinque Masters 1000 consecutivi — davanti a oltre 1,2 milioni di spettatori — e Kimi Antonelli che a Miami ha firmato il suo terzo GP di fila con oltre 1,4 milioni di telespettatori.🔗 Leggi su Sportface.it

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