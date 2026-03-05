Sapori in Comune festival gastronomici a Valmontone Colleferro e Labico

"Sapori in Comune" è la prima edizione del Festival Gastronomico Diffuso che nei giorni 15, 21 e 29 marzo, coinvolgerà Valmontone, Labico e Colleferro in un percorso itinerante dedicato al cibo, alla produzione locale e al turismo. L’iniziativa prende forma grazie a un bando della Città. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Roma: controlli a Colleferro, Artena e Valmontone, 6 denunce e sanzioni

Controlli straordinari dei Carabinieri a Colleferro e Valmontone: sanzioni, denunce e sequestriContinuano incessanti i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nei territori di...

Tutto quello che riguarda Sapori in Comune festival gastronomici....

Temi più discussi: STREEAT Food Truck Festival; Eventi segnalati dai Comuni; Umbria Antica Festival: a Todi tre giornate dedicate al mondo antico e i suoi sapori; Festa delle Cape 2026 a Lignano Sabbiadoro: sapori del mare, tradizione e solidarietà.

Radicepura, sapori da antica Sicilia nel festival dove il giardino diventa arte e bene comune«Conosci tu la terra dove fioriscono i limoni...». Gli echi poetici di Goethe, incantato viaggiatore in Sicilia, ritornano alla mente di fronte alla scultura di Emilio Isgrò «Il sogno di Empedocle»: ... corriere.it

I 25 anni del Festival Sapori. L’anfiteatro di Pieve Emanuele intitolato alla Magna GreciaAnfiteatro Magna Grecia si trova nel parco del municipio di Pieve Emanuele in via Viquarterio. Da ieri l’area feste del Comune ha un nome ufficiale. Lo ha deciso l’amministrazione comunale con una ... ilgiorno.it

Filetto di Branzino all’Arancia Un’esperienza di sapori che conquista subito ...Continua - facebook.com facebook