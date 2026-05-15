Il Festival delle Culture si è concluso dopo tre giorni dedicati alla condivisione tra studenti e relatori provenienti da diversi paesi. Durante l’evento sono stati organizzati numerosi dibattiti, workshop e testimonianze che hanno coinvolto oltre 200 studenti e più di 20 relatori internazionali. Il programma si è concentrato sull’idea di avvicinare le persone e affrontare le divisioni sociali, cercando di trovare spunti per un futuro di maggiore collaborazione. La manifestazione ha visto anche momenti di confronto tra i partecipanti, per approfondire temi legati alla convivenza e all’integrazione.

In tre giorni oltre 200 studenti, più di 20 relatori, dibattiti, workshop e testimonianze internazionali per provare a “rammendare”, parafrasando il titolo dell’evento, un mondo sempre più diviso. A Giugliano, negli spazi di HUB Palazzo Palumbo, il Festival delle Culture “Rammendare il Mondo” ha acceso il confronto tra giovani, istituzioni, accademici e operatori sociali. Il messaggio lanciato ai ragazzi è chiaro: essere “ribelli e competenti”. Un invito a partecipare, capire e costruire ponti in una realtà segnata da conflitti e frammentazioni. Promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Giugliano e organizzato da CONADI insieme all’Istituto Italiano per gli Studi Europei, il Festival ha messo al centro dialogo, inclusione e cooperazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Festival delle Culture, si conclude la tre giorni incentrata sulla condivisione e sul futuro

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