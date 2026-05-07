Settimana delle culture a Sant' Erasmo una tre giorni racconta il mare e i suoi orizzonti luminosi

A Sant'Erasmo si svolge una manifestazione di tre giorni dedicata alle culture, con un focus sul mare e i suoi orizzonti luminosi. Durante l'evento vengono esposte opere pittoriche di artisti contemporanei che rappresentano il mare, e sono previste anche occasioni per ricordare le missioni di San Luigi Orione e le attività apostoliche di Padre Giovanni Messina. La manifestazione si svolge nel corso di tre giornate, coinvolgendo diverse forme di espressione artistica e storica.

Il mare e i suoi orizzonti luminosi visto attraverso opere pittoriche di artisti contemporanei, ma anche momenti storici dove verranno ricordate le opere missionarie di San luigi Orione e apostoliche di Padre Giovanni Messina. Non mancheranno intermezzi musicali con l'esecuzione di brani canori e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, ecco quando torna (finalmente!) la Contessa di Sant’Erasmo Leggi anche: Festa della Cultura Alpina – Alpine Culture Fest, a Tirano una tre giorni a tutta montagna Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Al Sant’Erasmo di Sori si festeggiano tutte le mamme: concerto con musiche di Dvorak e Brahms; IlMare Festival 2026: il programma degli incontri a Santa Margherita Ligure; Formia, boom di presenze per la Festa delle virtù - h24 notizie - portale indipendente di news dalla provincia. 29 reactions | La mia domenica inizia con la pulizia dei fondali del Molosiglio ad opera del Centro Sant'Erasmo, Fondalicampania e Se po fa. Ecco mentre viene recuperato uno scooter dai fondali del porto. | Francesco Emilio Borrelli - facebook.com facebook