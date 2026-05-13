Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 si svolge a Sansepolcro, dove si tiene una giornata di studi dedicata a Luca Pacioli. L’evento affronta temi legati all’economia, all’etica e all’attualità, coinvolgendo esperti e studiosi del settore. La manifestazione rappresenta un momento importante del festival, che si propone di approfondire aspetti storici e culturali collegati al celebre matematico e frate francescano.

Arezzo, 13 maggio 2026 – Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 arriva a Sansepolcro con uno degli appuntamenti più significativi dell’intero programma. Sabato 23 maggio la città ospiterà una giornata di studio e confronto dedicata alla figura di Luca Pacioli e al rapporto tra economia, etica e impresa, al centro del convegno “Dare valore. La visione sistemica dell’economia e dell’impresa dal francescano Luca Pacioli a oggi”. Un evento che si inserisce nel percorso della decima edizione del Festival, intitolata “Statemi vicino e cantate. Il testamento di Francesco”, e pensata come una rilettura contemporanea del messaggio francescano a ottocento anni dalla morte del Santo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival dei Cammini di Francesco: a Sansepolcro una giornata di studi su Luca Pacioli tra economia, etica e attualità

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