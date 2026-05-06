Il Festival dei Cammini di Francesco dedica una giornata ad accessibilità e inclusione

Il Festival dei Cammini di Francesco si svolge ad Arezzo e ha dedicato una giornata all’accessibilità e all’inclusione. Durante questa giornata si sono affrontati temi legati alla possibilità di attraversare i luoghi, partecipare alle attività della comunità e favorire relazioni più aperte tra le persone. L’evento ha coinvolto varie iniziative e interventi per promuovere un’idea di partecipazione più equa e accessibile.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Una giornata per parlare di accessibilità come possibilità concreta di attraversare i luoghi, partecipare alla vita delle comunità e costruire relazioni più aperte. Domenica 17 maggio il Festival dei Cammini di Francesco 2026 farà tappa a San Giustino con un programma interamente dedicato al rapporto tra cammino, inclusione e diritti. L’appuntamento si inserisce nel percorso della decima edizione del Festival, intitolata “ Statemi vicino e cantate. Il testamento di Francesco”, che a ottocento anni dalla morte del Santo propone una lettura contemporanea del messaggio francescano, intrecciando spiritualità, territorio e riflessione civile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Festival dei Cammini di Francesco dedica una giornata ad accessibilità e inclusione Notizie correlate Festival dei Cammini di Francesco: l'esordio ad ArezzoDopo il successo dell’apertura a Firenze, prosegue il percorso del Festival dei Cammini di Francesco 2026, che nel fine settimana appena trascorso ha... Prosegue il Festival dei Cammini di Francesco: nuove tappe ad Assisi e in ValtiberinaArezzo, 21 aprile 2026 – Prosegue il Festival dei Cammini di Francesco: nuove tappe ad Assisi e in Valtiberina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festival dei Cammini di Francesco, tre eventi: il sentiero da affrontare, convegno e teatro; Cammini, hikikomori e memoria: il Festival attraversa Montone e Perugia; Festival dei Cammini, tappa a Montone; Perugia al Festival dei Cammini di Francesco. Camminata, incontro e spettacolo al Pavone. Il Festival dei Cammini di Francesco dedica una giornata ad accessibilità e inclusioneDomenica 17 maggio camminata Tra tabacco e contrabbandieri e l’incontro con Pietro Scidurlo. Al pomeriggio dialogo con la politica e attivista Lisa Noja al Museo del Tabacco ... lanazione.it Festival dei Cammini, tappa a MontoneGrande partecipazione a Montone per il Festival dei Cammini di Francesco 2026, che ha fatto tappa per la prima volta nel borgo altotiberino. Ad aprire la giornata di sabato 2 maggio la camminata Anel ... teletruria.it Trg media. . IL CAMMINO DELLA RINASCITA Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 ha fatto tappa a Montone, al suo debutto nella manifestazione, e a Perugia, registrando un successo straordinario di pubblico. #trg #news #informazione #festivaldeicam - facebook.com facebook