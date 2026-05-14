Riccardo III Sinfonia Varsovia e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia sono in programma diversi eventi culturali. Al Teatro Donizetti si tiene lo spettacolo “Riccardo III” inserito nella stagione di prosa, mentre al Teatro Sociale si svolge il concerto “Sinfonia Varsovia”. Sono in programma anche iniziative come l’Integrazione Film Festival, un cineforum a Nembro e varie letture pubbliche. La città offre quindi diverse possibilità per trascorrere la serata tra musica, teatro e cinema.

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Lo spettacolo “Riccardo III” al Teatro Donizetti di Bergamo per la Stagione di Prosa, il concerto “Sinfonia Varsovia” al Teatro Sociale, Integrazione Film Festival, il cineforum a Nembro, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 14 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, a cura di Paolo Plebani. Un progetto atteso da tempo: dopo oltre un secolo vengono riunite le 74 carte del Mazzo Colleoni, il più completo al mondo tra quelli antichi, oggi conservate tra l’Accademia Carrara di Bergamo, The Morgan Library & Museum di New York e una collezione privata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Daniele Tinti, Riccardo III, film e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLo spettacolo “Riccardo III” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, Integrazione Film Festival all’Auditorium Cult!, “Daniele Tinti live –... I Legnanesi, Bergonzoni, letture e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaAlessandro Bergonzoni al Teatro Donizetti, I Legnanesi alla ChorusLife Arena, cineforum a Nembro, a Sarnico e a Mozzo, gruppi di lettura e altro...