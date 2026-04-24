Manifestazione a Milano il 25 aprile orari e percorso del corteo | chiuse alcune metro e bus deviati

Domani, sabato 25 aprile 2026, a Milano si svolgerà il corteo dedicato alla Festa della Liberazione. Per l’occasione, alcune linee di metropolitana e autobus saranno chiuse o deviati lungo il percorso. Le autorità hanno comunicato che il corteo avrà inizio nel mattino e si snoderà attraverso alcune vie centrali della città, interessando diverse fermate di trasporto pubblico. La circolazione subirà modifiche fino alla conclusione delle manifestazioni.

Domani, sabato 25 aprile 2026, è in programma a Milano il tradizionale corteo per le celebrazioni della Festa della Liberazione. Il corteo partirà alle 14 da Corso Venezia e si articolerà poi in tre direttrici. Per l'occasione, alcune stazioni della metro saranno chiuse e i bus devieranno il percorso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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