Durante la partita dell’Open d’Italia all’Olimpico, sono stati segnalati problemi tecnici causati dalla presenza di fumogeni lanciati dai tifosi. Il fumo ha causato disagi al sistema di punteggio elettronico, interrompendo temporaneamente l’evento. Le autorità sportive stanno valutando chi debba assumersi la responsabilità per il disservizio tecnico e per le conseguenze provocate dall’uso di sostanze fumogene durante l’incontro. La partita è proseguita dopo alcuni minuti di interruzione, senza ulteriori incidenti segnalati.

? Domande chiave Come hanno influito i fumogeni sul punteggio elettronico del match?. Chi deve rispondere del disservizio tecnico causato dai tifosi nerazzurri?. Perché la vicinanza tra gli stadi ha compromesso la visibilità dei tennisti?. Quali misure prenderanno gli organizzatori per proteggere i prossimi incontri?.? In Breve Autogol di Marusic e rete di Lautaro Martinez sanciscono il 2 a 0.. Fumo e guasti elettronici bloccano Jodar e Darderi dopo il primo set.. Vittoria dell'Inter che completa il doppietto dopo il titolo Serie A 2025-26.. Criticità logistiche al Foro Italico tra Stadio Olimpico e campo da tennis.. Mercoledì sera, allo Stadio Olimpico di Roma, l’Inter ha conquistato la Coppa Italia battendo la Lazio per 2 a 0, scatenando però una nuvola di fumo che ha interrotto il tennis dell’Open d’Italia nel Foro Italico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festa Inter all’Olimpico: fumo e problemi bloccano l’Open d’Italia

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