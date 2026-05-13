All'Olimpico di Roma, l'Inter ha vinto la finale contro la Lazio con un punteggio di 2-0. La partita ha portato alla conquista di un doppio trofeo, lo Scudetto e la Coppa Italia, nella stessa stagione. La Lazio si è arresa in questa sfida decisiva, che ha concluso il percorso della stagione per entrambe le squadre.

Missione compiuta. L'Inter batte la Lazio per 2-0 nella finale dello stadio Olimpico, a Roma, e conquista uno storico 'doblete' con Scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione. L'ultima squadra a riuscirci è stata la Juventus nel 2018, mentre l'Inter ci era riuscita nel 200910 quando completò poi il Triplete con Jose Mourinho in panchina. In quella squadra c'era anche Cristian Chivu, che questa volta siede in panchina e diventa il primo allenatore nell'era moderna a realizzare la doppietta di fatto alla prima esperienza in panchina nella massima serie. Una finale senza storia, risolta dai nerazzurri dopo poco più di mezzora grazie ad un autogol di Marusic e al raddoppio del solito Lautaro.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Festa Inter all'Olimpico, la Lazio si arrende in finale

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Finale Coppa UEFA INTER VS LAZIO 3-0

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