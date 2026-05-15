La Festa della Zeppola si svolgerà anche quest’anno a Montoro nel 2026, con ingresso gratuito per tutti. Durante l’evento sarà possibile gustare dolci di varia natura, comprese zeppole tradizionali, oltre a pizze e panini, sia ripieni che semplici. L’evento si terrà in un’area aperta e sarà aperto al pubblico senza biglietto di ingresso. La manifestazione si concentra sulla promozione delle specialità gastronomiche locali e sulla condivisione tra i partecipanti.

"> Festa della Zeppola di Montoro 2026: Un Evento da Non Perdere. Il 23, 24, 30, 31 maggio e l’1 e 2 giugno 2026, Montoro, in provincia di Avellino, si prepara ad accogliere nuovamente la Festa della Zeppola. Questo è uno degli eventi gastronomici più attesi della Campania, che si svolgerà al Parco del Sole, nella frazione di Sant’Eustachio. L’ingresso è completamente gratuito, offrendo a cittadini e turisti un’opportunità imperdibile per scoprire e gustare le tradizioni culinarie locali. Un Viaggio Tra Tradizione e Sapori Unici. La Festa della Zeppola di Montoro abbraccia un’antica tradizione culinaria che si concentra sulla preparazione delle zeppole. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Festa della Zeppola: ingresso gratuito per dolci, pizze e panini, classici o ripieni!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Festa della Liberazione, ingresso gratuito nel Teatro RomanoTempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile, il Teatro Romano di Benevento aderisce all’iniziativa...

Festa della Liberazione, ingresso gratuito nei musei statali della ToscanaIn occasione delle prossime festività la maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana saranno...

Classiche o ripiene, arriva la festa della zeppola: dolci, pizze e panini a ingresso gratisIl 23, 24, 30, 31 maggio e l’1 e 2 giugno 2026 torna la Festa della Zeppola di Montoro, in provincia di Avellino, uno degli eventi gastronomici più attesi in Campania, che come di consueto si terrà pr ... msn.com

Cara zeppola di San Giuseppe, ma quanto mi costi?Cara zeppola di San Giuseppe, ma quanto mi costi? Nella giornata dedicata alla festa del papà impossibile per ogni goloso che si rispetti non farsi questa domanda e resistere al richiamo di questo ... repubblica.it