Festa della Liberazione ingresso gratuito nei musei statali della Toscana

In Toscana, in occasione della Festa della Liberazione, molti musei statali saranno accessibili gratuitamente il 25 aprile e il 3 maggio, mentre il 1° maggio l’ingresso sarà a pagamento. Questa iniziativa riguarda principalmente i musei gestiti dalla Direzione regionale Musei nazionali della regione, che hanno deciso di offrire l’accesso libero in queste date specifiche. La gratuità riguarda la maggior parte dei luoghi della cultura statali della Toscana.

In occasione delle prossime festività la maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana saranno aperti gratuitamente sabato 25 aprile per l’anniversario della Liberazione e il 3 maggio prima domenica del mese, a pagamento il 1° maggio per la festa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione: il 25 aprile ingresso gratuito nei musei di FirenzeQuest'anno, la celebrazione del 25 aprile a Firenze assume un valore ancora più speciale per cittadini e turisti. Leggi anche: 'Domenica al Museo', ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Bari e provincia Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festa della Liberazione; Musei Civici: ingresso gratuito sabato 25 aprile, Festa della Liberazione; 25 aprile 2026 ad ingresso gratuito al Museo e Real Bosco di Capodimonte per l’Anniversario della Liberazione; PARCO ARCHEOLOGICO DI TINDARI: INGRESSO GRATUITO IL 25 APRILE 2026 IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE – Regione Siciliana. Festa della Liberazione, gli appuntamenti previsti al cimitero MonumentaleSabato 25 Aprile alle ore 10.30 la cerimonia istituzionale, con il corteo che parte dall'ingresso principale e omaggia i luoghi più significativi ... torinoggi.it Roma Città Aperta alla Casa del Cinema per la Festa della LiberazioneLa Casa del Cinema di Roma, sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, proietta Roma Città aperta. Il film fu realizzato nel gennaio del 1945 (pochi mesi dopo la liberazione di Ro ... romatoday.it Festa della Liberazione tra gusto e musica, evento speciale a Falerna Marina: La Festa della Liberazione rappresenta uno dei momenti più significativi della storia italiana, simbolo di unità, rinascita e riconquista della libertà. In occasione del 25 aprile, il Riva... - facebook.com facebook