Festa del Barbarossa Giannelli ’firma’ le brocche realizzate dall’Arte dei vasai

Durante la 64esima edizione della Festa del Barbarossa, le brocche realizzate dall’Arte dei vasai sono state firmate dall’artista Giannelli. Le brocche, chiamate “dell’Imperatore,” sono state create appositamente per questa occasione e saranno dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco. L’evento ha coinvolto diversi artigiani e ha visto la partecipazione di pubblico interessato alle tradizioni storiche e artistiche locali. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha attirato diverse persone nella zona centrale della città.

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Le Brocche dell’Imperatore della 64esima edizione della Festa del Barbarossa saranno dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco. A ‘firmare’ le Brocche in ceramica – che andranno ai Quartieri vittoriosi delle sfide degli Alfieri e degli Arcieri – il vignettista senese Emilio Giannelli (vignettista di punta del Corriere della Sera dal 1991); mentre la realizzazione delle ceramiche è a cura dell’Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio, con il coordinamento di Carlo Pizzichini, direttore artistico di Forme nel Verde. San Francesco è la chiesa della piazza principale di San Quirico d’Orcia, dove in passato sorgeva il convento di San Francesco, oggi nota localmente anche come Chiesa della Madonna di Vitaleta, dato che sull’altare maggiore e? conservata la Madonna Annunciata attribuita ad Andrea della Robbia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa del Barbarossa. Giannelli ’firma’ le brocche realizzate dall’Arte dei vasai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bologna, festa al Dall’Ara: Joao Mario firma il pass per gli ottavi Le mostre d’arte aperte a Pasqua, Liberazione e Festa dei LavoratoriDalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, ecco le mostre di arte aperte anche durante le giornate festive di aprile e maggio. Festa del Barbarossa: le Brocche dell’Imperatore avranno la firma di Emilio GiannelliSAN QUIRICO D'ORCIA. Le Brocche dell’Imperatore della 64esima edizione della Festa del Barbarossa saranno dedicate agli 800 anni dalla morte di San Le opere, quest'anno, sono dedicate agli 800 anni da ... ilcittadinoonline.it Festa del Barbarossa. Tanti eventi a San QuiricoUn fine settimana di festeggiamenti per i Quartieri vittoriosi alla 63ª Festa del Barbarossa, che si è svolta domenica 15 giugno. Feste doppie, visto che Borgo e Canneti, hanno vinto sia il Barbarossa ... lanazione.it