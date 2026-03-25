Le mostre d’arte aperte a Pasqua Liberazione e Festa dei Lavoratori

Durante le festività di aprile e maggio, tra Pasqua, Festa della Liberazione e Festa dei Lavoratori, numerose mostre d’arte sono rimaste aperte in diverse regioni italiane. Tra le più visitate ci sono esposizioni in luoghi culturali di Campania, Emilia-Romagna e Lazio, che hanno mantenuto le porte aperte anche durante i giorni di festa. Queste aperture hanno consentito al pubblico di visitare le mostre senza interruzioni.

Dalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, ecco le mostre di arte aperte anche durante le giornate festive di aprile e maggio. Figli? di Napoli Milionaria: progetto teatrale di 64 studentesse e studenti in una riscrittura per quadri di Eduardo De Filippo Napoli, sino al 26 aprile: la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta ospiterà sino al 26 aprile la mostra: “Joan Miró: per poi arrivare all’anima”, prodotta da Navigare S.r.l. e curata da Achille Bonito Oliva con Vittoria Mainoldi. Tra le opere esposte, le tavole che accompagnano i volumi I e II del catalogo ragionato delle litografie di Miró, alcune copertine di LP... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Le mostre d’arte aperte a Pasqua, Liberazione e Festa dei Lavoratori Articoli correlati Aprile, le mostre d’arte aperte durante le festività di Pasqua, Festa della Liberazione e 1° maggioDalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, ecco le mostre di arte aperte anche durante le giornate festive di aprile e maggio Roma, 25... Lo sport protagonista nell’arte. Le mostredi Anna Mangiarotti In sintonia con l’attuale atmosfera olimpica ambrosiana-lombarda, ’La febbre dello sport. Contenuti utili per approfondire Le mostre d'arte aperte a Pasqua... Temi più discussi: Pasqua ad arte con 4 mostre oltre le solite mete; Vacanze di Pasqua - Primavera 2026: le mostre imperdibili da visitare in famiglia a Parigi e in Île-de-France; Pasqua a Roma: tutte le mostre da non perdere; Pasqua secondo Walter Musco: Ovo Sapiens, con la mostra ‘'Origini’', un viaggio tra arte e cioccolato come materia essenziale. Le uova di Pasqua più belle (e buone) del 2026 sono questeUova di Pasqua classiche, farcite, decorate come opere d'arte: ecco le più buone e belle del 2026, tutte rigorosamente artigianali ... grazia.it Le uova di Pasqua ispirate all'arte di Gaudì: le creazioni di maestri pasticceri a Park GüellNella Sala Hipòstila del Parco Güell è stata inaugurata oggi - martedì 17 marzo - Gaudí en xocolata, una mostra di uova di Pasqua giganti ispirate all'opera di Antoni Gaudí e realizzate da maestri p ... repubblica.it RICETTE DOLCI DI PASQUA PER STUPIRE TUTTI! Tantissimi dolci della tradizione e non... LE RICETTE SONO QUI https://blog.giallozafferano.it/valeriaciccotti/ricette-dolci-di-pasqua/ - facebook.com facebook Pasqua, decollano i prezzi degli aerei per Sicilia e Sardegna. E con la guerra il caro voli non sarà passeggero x.com