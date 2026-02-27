Al Dall’Ara, il Bologna ottiene una vittoria fondamentale che permette di qualificarsi per gli ottavi di Europa League. La squadra riesce a conquistare i tre punti contro il Brann, grazie a un gol decisivo di Joao Mario. La partita si conclude con il risultato di 1-0, mantenendo stabile il punteggio anche nella sfida di andata.

I rossoblù superano 1-0 il Brann grazie al gol del portoghese. Skorupski decisivo nel primo tempo, ora possibile derby con la Roma. Nella serata di oggi, il Bologna ha sigillato il passaggio del turno in Europa League, superando di misura i norvegesi del Brann per 1-0 e confermando il medesimo risultato ottenuto nella sfida d’andata. Sotto le luci di un Dall’Ara gremito, la compagine di Vincenzo Italiano ha saputo gestire una gara spigolosa, caratterizzata da un primo tempo di sofferenza e un secondo tempo dominato sul piano del gioco e dell’intensità. Nonostante l’espulsione comminata agli ospiti al 36', i rossoblù hanno dovuto attendere... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Bologna, festa al Dall’Ara: Joao Mario firma il pass per gli ottavi

