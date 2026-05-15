Festa dei Ceri il bollettino sanitario | effettuati ventidue interventi nell' intera giornata

Da perugiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la giornata della Festa dei Ceri a Gubbio sono stati eseguiti ventidue interventi sanitari. Questi interventi sono stati effettuati nel corso di tutta la giornata e riguardano diversi tipi di assistenza medica. Non sono stati segnalati incidenti gravi o emergenze significative. La festa si è svolta senza particolari problemi dal punto di vista sanitario, e tutte le operazioni sono state completate con successo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono stati ventidue in totale gli interventi sanitari effettuati nella giornata della Festa dei Ceri a Gubbio. Come riportato dal bollettino sanitario diffuso nel pomeriggio sono stati effettuati nove interventi sanitari che hanno trattato, nello specifico, una crisi epilettica, uno svenimento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: «Festa dei Ceri a Gubbio, è il cuore che batte forte in tutta l’Umbria»

Gubbio, il legame eterno con Sant’Ubaldo: tra fede e Festa dei Ceri? Domande chiave Come ha fatto un vescovo avversato a diventare il protettore di Gubbio? Perché la corsa verso il monte Ingino dura solo due ore?...

festa dei ceri ilA Gubbio la Festa dei Ceri, 'cuore identitario dell'Umbria'La Festa dei Ceri rappresenta il cuore identitario dell'Umbria con i tre Ceri di Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio che da oltre cinquant'anni sono rappresentati nello stemma della Regione, a co ... ansa.it

festa dei ceri ilÈ il giorno della Festa dei Ceri con l’incognita della pioggia. Proietti: Cuore identitario dell’UmbriaA Gubbio è il giorno della Festa dei Ceri, che quest’anno fa i conti con l’incognita della pioggia. La straordinaria Alzata in piazza Grande è programmata per le 11.30, ma occorrerà capire quali saran ... umbria24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web