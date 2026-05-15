Festa dei Ceri il bollettino sanitario | effettuati ventidue interventi nell' intera giornata

Durante la giornata della Festa dei Ceri a Gubbio sono stati eseguiti ventidue interventi sanitari. Questi interventi sono stati effettuati nel corso di tutta la giornata e riguardano diversi tipi di assistenza medica. Non sono stati segnalati incidenti gravi o emergenze significative. La festa si è svolta senza particolari problemi dal punto di vista sanitario, e tutte le operazioni sono state completate con successo.

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