Festa dei Ceri il bollettino sanitario | effettuati ventidue interventi nell' intera giornata
Durante la giornata della Festa dei Ceri a Gubbio sono stati eseguiti ventidue interventi sanitari. Questi interventi sono stati effettuati nel corso di tutta la giornata e riguardano diversi tipi di assistenza medica. Non sono stati segnalati incidenti gravi o emergenze significative. La festa si è svolta senza particolari problemi dal punto di vista sanitario, e tutte le operazioni sono state completate con successo.
Sono stati ventidue in totale gli interventi sanitari effettuati nella giornata della Festa dei Ceri a Gubbio. Come riportato dal bollettino sanitario diffuso nel pomeriggio sono stati effettuati nove interventi sanitari che hanno trattato, nello specifico, una crisi epilettica, uno svenimento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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