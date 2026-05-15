Festa dei Ceri cinque persone svenute e un uomo al Pronto soccorso per sospetto ictus
Durante la Festa dei Ceri di Gubbio, cinque persone sono scomparse e una è stata trasportata al pronto soccorso con sospetto ictus. I sanitari del presidio ospedaliero di Branca dell’Usl Umbria 1 hanno predisposto un piano di soccorso che, tra le 10 e le 13, comprendeva l’allestimento di tre punti medici avanzati nelle vicinanze di palazzo dei.
Festa dei Ceri di Gubbio, è arrivato il primo bollettino sanitario dei professionisti del presidio ospedaliero di Branca dell’Usl Umbria 1 che hanno stilato un piano di soccorso che, dalle 10 alle 13, prevedeva: l’allestimento di tre punti medici avanzati (situati nei pressi di palazzo dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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