Festa dei Ceri cinque persone svenute e un uomo al Pronto soccorso per sospetto ictus

Da perugiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Festa dei Ceri di Gubbio, cinque persone sono scomparse e una è stata trasportata al pronto soccorso con sospetto ictus. I sanitari del presidio ospedaliero di Branca dell’Usl Umbria 1 hanno predisposto un piano di soccorso che, tra le 10 e le 13, comprendeva l’allestimento di tre punti medici avanzati nelle vicinanze di palazzo dei.

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Festa dei Ceri di Gubbio, è arrivato il primo bollettino sanitario dei professionisti del presidio ospedaliero di Branca dell’Usl Umbria 1 che hanno stilato un piano di soccorso che, dalle 10 alle 13, prevedeva: l’allestimento di tre punti medici avanzati (situati nei pressi di palazzo dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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