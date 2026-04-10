Arriva al pronto soccorso del Cardarelli con un ictus emorragico e ipertensione fuori controllo | salvato un giovane

Un giovane è stato portato in pronto soccorso presso l’ospedale Cardarelli di Napoli con un ictus emorragico e una pressione arteriosa di 230150 mmHg, situazione che non si è riusciti a stabilizzare con i farmaci. I medici hanno intervenuto tempestivamente per salvarlo, in un caso che ha richiesto un intervento di emergenza per gestire condizioni cliniche critiche. La sua situazione ha richiesto un trattamento immediato e specialistico.

Un giovane paziente è stato salvato in emergenza dopo essere arrivato presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli con un ictus emorragico e una pressione arteriosa estremamente elevata (230150 mmHg), non controllabile neppure con terapia farmacologica intensiva.Di fronte a una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Verbania, il paziente con l'ictus salvato in pronto soccorso grazie alla telemedicinaIntervento a distanza reso possibile grazie all'integrazione fra la Stroke unit (reparto specializzato) e il reparto di Neurologia degenza di... Como centro, festino all’ultimo piano fuori controllo: dieci ubriachi, quattro poliziotti al pronto soccorsoRumore, musica sparata a tutto volume e schiamazzi che arrivano dall’ultimo piano di un condominio nel pieno centro di Como, in piena notte. Temi più discussi: Assalto ai pronto soccorso, l’offerta dei medici: Andiamo noi nelle case di comunità; Pronto soccorso in Sardegna, l’allarme dei medici in Consiglio: Turni insostenibili e sistema ormai al collasso; Asst Lariana. Per l’Oculistica arriva il pronto soccorso dedicato, nuove tecnologie e percorsi ambulatoriali; I sindacati vogliono il Codice argento per il Pronto soccorso. Arriva un altro medico in pensione al Pronto soccorso dell’ospedale di OristanoUn medico in pensione torna in corsia anche al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino, il reparto che più di tutti resta in sofferenza. La direttrice generale della Asl 5 di Oristano, Grazia Cattin ... linkoristano.it Ancona – All’alba 7 codici rossi al pronto soccorso, la primaria: Squadra perfettaANCONA - Un gravissimo incidente stradale e un caso di violenza domestica. Martedì prima dell’alba, nel giro di circa un’ora, ben 7 codici rossi sono arrivati al Pronto Soccorso del presidio di Torret ... veratv.it Doppio allarme sul cherosene. Il primo arriva da Aci Europe, associazione di categoria che rappresenta gli operatori aeroportuali dell'Ue: "Se il transito attraverso lo Stretto di Hormuz non riprenderà in modo significativo e stabile entro le prossime tre settimane - facebook.com facebook NO, QUESTA NO! Quando sembrava tornato il sereno, arriva un'altra brutta notizia per l'Inter e per Lautaro Martinez, costretto ad un nuovo stop dopo il recente rientro dall'infortunio con la doppietta contro la Roma x.com