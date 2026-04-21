Banda di maranza manda in ospedale tre papà per una cassa acustica | l' aggressione choc sul lago di Garda

A Maderno, sul Lago di Garda, tre uomini sono stati aggrediti da un gruppo di adolescenti per una cassa acustica. L’episodio si è verificato in strada, dove i tre papà sono stati circondati e picchiati, finendo in ospedale. La vicenda ha suscitato scalpore, dopo che testimoni hanno raccontato quanto accaduto senza che ci siano state ragioni apparenti. La polizia sta indagando sui fatti e sulle modalità dell’aggressione.

Essere malmenati per una cassa acustica: è accaduto a Maderno, sul Lago di Garda in provincia di Brescia, dove tre papà si sono trovati accerchiati da un “branco” di maranza adolescenti, che li hanno mandati in ospedale. I papà, con le famiglie, si trovavano in vacanza sul lago in una delle cittadine più caratteristiche del bacino lacustre del Garda, certi di aver scelto una località tranquilla in cui potersi rilassare. E sarebbe stato così, se non fosse stato per l’aggressione. Tutto è iniziato quando la figlia di uno degli uomini chiama il padre per informarlo che alcuni suoi coetanei le hanno rubato una cassa acustica dalla borsetta mentre si trovava vicino a un locale sul lungolago Zanardelli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Banda di maranza manda in ospedale tre papà per una cassa acustica: l'aggressione choc sul lago di Garda Notizie correlate Pestati da giovani maranza a Maderno, i tre papà intervenuti per riavere una cassa acustica rubata a una delle figlieMaderno (Brescia), 21 aprile 2026 – Sera da incubo per tre padri cinquantenni finiti nel mirino di un gruppo di giovanissimi maranza che li hanno... Difendono una 14enne da un furto e vengono picchiati da otto ragazzini sul lago di Garda: in ospedale tre 50enniTre 50enni sono stati picchiati da 8 ragazzini lo scorso sabato 18 aprile a Toscolano Maderno (Brescia). Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Banda di maranza manda in ospedale tre papà per una cassa acustica: l'aggressione choc sul lago di Garda; Milano, non si ferma all'alt e sperona i carabinieri: cosa gli trovano nel doppiofondo dell'auto | Libero Quotidiano.it. Banda di maranza manda in ospedale tre papà per una cassa acustica: l'aggressione choc sul lago di GardaEssere malmenati per una cassa acustica: è accaduto a Maderno, sul Lago di Garda in provincia di Brescia, dove tre papà si sono trovati accerchiati da un branco di maranza adolescenti, che li hanno ... ilgiornale.it Far west in piazza del Papa tra due bande di maranza: calci e bottigliate, in 11 sotto accusaANCONA La sfida lanciata con gli sguardi, gli insulti e poi le botte. La sequenza di violenza, iniziata davanti alla chiesa di San Domenico, aveva fatto tremare piazza del Papa la notte del 20 ottobre ... corriereadriatico.it MODUGNO: INDIVIDUATA LA BANDA DEDITA AL RICICLAGGIO DI PARTI DI AUTOMOBILI RUBATE #carabinieribari - facebook.com facebook