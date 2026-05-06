Ferrovie dello Stato | contratti a tempo indeterminato per giuristi

Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato l'apertura di contratti a tempo indeterminato per posizioni da giurista, con scadenza delle candidature prevista entro maggio 2026. La selezione riguarda principalmente giovani professionisti interessati a ruoli di tipo junior. Nel frattempo, si prevede che le mansioni legali si evolveranno con l'espansione delle attività di FS International, società controllata del gruppo.

? Cosa scoprirai Chi può candidarsi per il ruolo di Junior Legal entro maggio 2026?. Come cambieranno le mansioni legali con l'espansione di FS International?. Quali requisiti linguistici servono per gestire la compliance e l'antitrust?. Perché il contratto a tempo indeterminato include benefit per lo smart working?.? In Breve Scadenza per presentare domanda entro il 14 maggio 2026. Requisito laurea magistrale conseguita da massimo 12 mesi fa. Livello inglese richiesto pari a C1 o C2 per uffici di Roma. Contratto regolato dal CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie.? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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